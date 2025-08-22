Grad Zagreb odobrio novi Statut Dinama, poznato što sada slijedi Modrima

Zagrebački Dinamo je u posljednjih nekoliko dana doživio povijesne promjene.
Na nedavnoj Skupštini izglasan je novi Statut koji omogućava prve potpuno demokratske izbore, a nakon odluke Skupštine čekalo se odobrenje Grada Zagreba.
Dinamo je na svojim klupskim kanalima potvrdio da je Statut sada službeno odobren:
“Drage Dinamovke i Dinamovci, veliko nam je zadovoljstvo izvijestiti Vas da je Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, na ponos i sreću svih nas, potvrdio novi Statut GNK Dinamo usvojen na povijesnoj Skupštini kluba održanoj u utorak, 19. kolovoza”, objavili su iz zagrebačkog kluba.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
To implicira da su sada otvoreni uvjeti za održavanje prvih izbora na kojima će svih 50 članova Skupštine biti izabrano demokratskim putem. Do sada je od 60 članova njih 25 birano izborima, dok je preostalih 35 određivao Izvršni odbor. Datum izbora još nije utvrđen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!