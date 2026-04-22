Gomilaju se problemi za Brazil: Još jedna zvijezda mogla bi propustiti Mundijal

AP Photo/Lee Jin-man via Guliver

Kako se približava početak Svjetskog nogometnog prvenstva tako se gomilaju problemi za brazilsku reprezentaciju koja će vrlo vjerojatno na velikoj sceni biti i bez svog jakog aduta, 18-godišnjeg igrača Chelseaja Estevaa.

Na utakmici Premier lige između Chelseaja i Manchester Uniteda ozljedu zadnje lože zadobio je Estevao.

VIDEO / Manchester United produljio krizu Chelseaja i napravio ogroman korak prema Ligi prvaka Zabio je protiv Hrvatske u Brazilu, a sada je dogovorio klupu Meksika nakon Svjetskog prvenstva

Obavio je potom brazilski nogometaš magnetsku rezonancu i sve potrebne daljnje pretrage koje su potvrdile ozbiljnost ozljede. Premda nitko još nije službeno obznanio koliko bi Estevao mogao propustiti vremena zbog aktualnih problema, otočki mediji navode da je malo vjerojatno kako će se kvalitetno spremiti za nastup na SP-u.

Novi je to udarac za Brazil i njihovog novog izbornika Carla Ancelottija koji je nešto ranije zbog ozljede ostao i bez zvijezde Reala Rodryga. Trenutačno je ozlijeđen i igrač Barcelone Raphinha, ali njegov nastup na Svjetskom prvenstvu nije upitan.

Mlada zvijezda Estevao već je u karijeri odigrao 11 utakmica za reprezentaciju Brazila te je postigao pet pogodaka.

Brazil je na prošlom SP-u ispao u četvrtfinalu od Hrvatske, a ovog će ljeta nastupati u skupini C gdje se još nalaze Škotska, Maroko i Haiti.