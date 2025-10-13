Gibraltarski mediji: Najmanja nogometna nacija stoji ponosno

Podijeli :

Josip Bandić CROPIX Voa Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija obavila je formalnost u Varaždinu te je u šestom nastupu skupine L kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine upisala petu pobjedu, svladala je Gibraltar s 3:0 (1:0).

Prvi gol na utakmici postigao je Toni Fruk u 30. minuti, što je bio njegov premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. Sve do 78. minute bilo je minimalnih 1:0 kada je novi hrvatski gol postigao Luka Sučić. I njemu je to bio prvi gol u hrvatskom dresu. U 96. minuti je Martin Erlić zabio za konačnih 3:0 što je i njemu bio reprezentativni prvijenac.

POVEZANO VIDEO / Vatreni pobjedom u Varaždinu gotovo osigurali SP, no neki se igrači moraju zamisliti!

“Gibraltar je s terena otišao uzdignute glave. Poraz od 3:0 protiv jedne od najboljih europskih reprezentacija nije sramota, posebno s obzirom na kalibar igrača s kojima su se suočili, uključujući i legendarnog Luku Modrića koji je ušao s klupe pred bučnom domaćom publikom”, piše chronicle.gi pa nastavlja:

“Tijekom 96 minuta, Gibraltar je uspio ostvariti samo 92 točna dodavanja dok su izdržavali nemilosrdan pritisak. Hrvatska, sastavljena od igrača iz najboljih europskih liga, dominirala je posjedom, no disciplina, organizacija i obrambena otpornost Gibraltara zaslužile su poštovanje”, nastavlja se dalje u tekstu gibraltarskog medija.

“Očekivanja su prije utakmice bila niska. Posljednji put kada su se ove dvije momčadi susrele, Hrvatska je pobijedila 7:0. Mnogi su se bojali još jednog teškog poraza, no Gibraltar je ostao čvrst, a golman, 20-godišnji Jaylan Hankin, pružio je herojsku izvedbu. Od prve do zadnje minute bio je izvanredan, a sve je zaokružio sjajnom obranom jedanaesterca sredinom drugog poluvremena.

Za Gibraltar je ovo bila noć iskupljenja. Hrabra obrambena predstava, obrana jedanaesterca i izvedba puna duha vratile su ponos momčadi, dokazavši da otpornost i organizacija mogu učiniti da i najmanja nogometna nacija stoji ponosno.”