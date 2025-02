Gattuso: Kad sam rekao da Hajduk ove sezone treba biti prvak? Momčad nije bolesna, problem je mentalni

Podijeli :

Robert Matić/HNK Hajduk Split

Hajdukov trener Gennaro Gattuso, koji je pod sve većim pritiskom usprkos dobrom položaju na tablici, najavio je nadolazeću utakmicu s Varaždinom.

“Je li ikad iz mojih usta izašlo da Hajduk treba ove sezone biti prvak?”, počeo je Gattuso u “obrambenom” stilu na prvo novinarsko pitanje na konferenciji za medije.

Hajduk u subotu 8. veljače u Splitu dočekuje Varaždin (17.30 sati). Nakon 20 kola Splićani drže drugo mjesto, s dva boda manje od Rijeke i pet više od trećeplasiranog Dinama. Varaždin je peti s devet bodova manje od Rijeke, odnosno sedam od Hajduka.

“Kada ti momčad dominira prvih 20 minuta, a onda se dogodi pogreška, primiš gol i nestaneš s terena, onda ja nešto dobro ne radim. To znači da nisam usadio taj pobjednički mentalitet i tu se trebam popraviti”, priznao je vlastitu odgovornost Talijan.

“Ali, momčad je dva boda od Rijeke i ima pet više od Dinama. To nije slučajno. Do pauze smo igrali dobro, imali smo glad za bodovima. Nakon priprema ta je glad nestala. Ne zanima me što je bilo prošlih sezona. Ne smije se dogoditi da nakon jedne greške potonemo i nestanemo s terena.”

Hoće li biti promjena u veznom redu?

“Ne vidim problem samo u vezi nego u cijeloj momčadi. Još uvijek ne mogu shvatiti da smo protiv Lokomotive onako potonuli, da ne uspijevamo ispraviti jednu pogrešku i totalno se pogubimo. Kad sam bio igrač, imao sam priliku igrati s osam ‘Zlatnih lopti’ i normalno je bilo vidjeti da i oni griješe. No ono što ne želim vidjeti je taj strah od pogreške. Sport je igra u kojoj često griješiš, ali straha ne smije biti u sportu i Hajduku. Ne zanimaju me te priče što je bilo prošlih godina, ali moramo mijenjati mentalitet. Griješit ćemo i u nastavku sezone jer nemamo top kvalitetu, ali to se može nadoknaditi tako da postanemo prava momčad.”

Na Poljud sada stiže Varaždin, najugodnije iznenađenje ove sezone.

“To je momčad koja igra u jako dobroj formi. Igraju jedan od boljih nogometa u ligi i jako su dobi u tranziciji. Imaju brze igrače. Mi se moramo boriti i pobijediti.”

Što ste rekli igračima ovog tjedna kako bi bili psihološki spremniji nego u prošlom kolu?

“Shvatio sam kad je momčad u ovakvom stanju da vika ne doprinosi. Napravili smo jedan zajednički video i analizirali posljednje dvije utakmice. Promatrali smo naš pristup kad igrač izgubi loptu i primijetili da nam nedostaje kompaktnosti. Još jednom ću ponoviti, ako momčad odigra dobro na visokoj razini 20 minuta protiv Lokomotive to znači da momčad nije bolesna nego je problem mentalni. Kada se izgubi lopta nitko ne želi preuzeti odgovornost i to je problem.”