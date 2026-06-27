Garcia nakon pobjede izdvojio dvojicu: Teško je, ali oni više neće igrati s nama

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hajduk je upisao pobjedu od 1:0 protiv LNZ Cherkasyja u prijateljskoj utakmici tijekom priprema u Sloveniji.

Pitanje pobjednika riješio je Rokas Pukštas u 44. minuti, kada je nakon kornera koji je izveo Adrion Pajaziti glavom pogodio s druge vratnice.

U početnoj postavi Hajduka prvi su put zaigrala i dva ovotjedna pojačanja – belgijski stoper Alec van Hoorenbeeck te desni bek s Madagaskara Mathieu Acapandie.

Ukrajinski LNZ Čerkasi prošlu je sezonu završio na drugom mjestu domaćeg prvenstva, odmah iza prvaka Shakhtara.

Nakon utakmice trener Gonzalo Garcia iznio je svoje viđenje. “Pobijedili smo, ali bili smo pod velikim pritiskom. Moramo biti još jači i češće ulaziti u duele. Nešto smo pokušavali, no imali smo i određenih problema”, izjavio je Garcia, a zatim potvrdio odlazak dvojice igrača: “Hugo Guillamón i Krovinović više neće igrati s nama. Teško nam je kombinirati, ali moramo ići naprijed.”

Trener je izrazio zadovoljstvo i novim igračima koji su stigli u petak. “Bili su dobri s loptom i kontrolirali su ritam, a to je ono što nam treba. Također, ulazili su u puno duela i donijeli su nam mirnoću“, pohvalio ih je Garcia.