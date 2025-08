Garcia komentirao primljen gol: ‘Ljudi vide da je to naš način, slijepo vjerujem kako je on ispravan’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajdukov trener Gonzalo Garcia nije krio zadovoljstvo pobjedom nad bivšim klubom Istrom 1961 na startu nove sezone.

Hajduk je do prve pobjede u novoj ligaškoj sezoni došao golovima Yassinea Benrahoua iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena i Frana Karačića u 85. minuti.

“Proveo sam tamo dvije i pol godine. Igrali smo protiv puno prijatelja i igrača koje volim. Poseban je osjećaj pobijediti. Drago mi je vidjeti mlade igrače koji su igrali. Poseban je osjećaj za mene i sve”, komentirao je pobjedu nakon utakmice Gonzalo Garcia.

“Dobro poznajem Istru i njezine igrače i koliko su opasni u tranziciji. Bila je jako teška utakmica. Oni su složena momčad, a mi se još uvijek tek slažemo. Sretan sam i ponosan svime što smo pokazali. Bili smo dominantni, nismo im pružili puno šansi.”

Situacija se za Hajduk zakomplicirala početkom drugog dijela kada je Istra izjednačila iz jedne pogreške Bijelih, ali Garcia je svjestan da je to cijena koja se nekad mora platiti kad se želi igrati od vratara.

“Mi tako želimo igrati nogomet s build-upom od golmana. To nam daje snagu, ali sada se dogodila pogreška. Nije stvar pogreške nego odgovora na to. Mislim da su i ljudi na tribinama shvatili da je ovo naš način igre. Ne bojimo se igrati tako, slijepo vjerujem da je to ispravan način za igru.”

Posebno je ova pobjeda značajna jer je ostvarena bez Marka Livaje?

“Da, mislim da smo odigrali vrhunsku utakmicu. Pokušali smo naći načine za biti dobri. Moramo biti sposobni igrati bez Livaje. On je zasigurno jedan od najboljih igrača u SHNL-u, može učiniti ono što drugi ne mogu. Siguran sam da će Livaja uživati u ovoj pobjedi.”

Dolazi li Marešić?

“Ne znam. Mislim da nije igrao jer nije spreman. Imao je probleme s ozljedom prošle sezone i mislim da je to razlog neigranja.”

Kakav je bio Mlačić?

“On je igrač koji bi trebao napraviti par koraka prije nego što zaigra, no sada je sve ubrzano. Prije Zire nije mogao spavati, pa je sada bio opušteniji. Dobar je, sluša, talentiran je. Jako sam sretan s njim”, pohvalio ga je Garcia.