‘Garcia je pokazao na Livaji da nije kompletan. Bez Livaje Hajduk ne može napraviti rezultat’

U posljednje vrijeme spominju se trzavice u odnosu Marka Livaje i Gonzala Garcije...
Trener i jedna od najvećih zvijezda Bijelih nemaju iste poglede na nogomet, što je nedavno izjavila i Livaja, pa je češće bio na klupi nego na terenu. Takav odnos prokomentirao je i Marko Lozo, koji je svojevremeno radio i u drugoj momčadi Hajduka.
U emisiji Sport nedjeljom, Lozo je dao jako zanimljivu izjavu vezanu za odnos spomenutog dvojca.
“Ja cijenim Garciju, što se tiče stručnosti. Međutim, da bi bio trener, moraš biti kompletan u svim drugim stvarima. Na Livaji je pokazao da nije kompletan. Iz razloga što je Livaja prva ekstra-klasa što se dogodila Hajduku. I Hajduk ako ne bude imao Marka Livaju, ne bude nikad ostvario dobar rezultat. On je trebao pridobiti Livaju uz sebe, da razvija druge igrače”, rekao je Lozo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!