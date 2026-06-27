Fruka žele bogati Francuzi: Evo koliko su spremni ponuditi Rijeci

Dok se s hrvatskom reprezentacijom u Philadelphiji priprema za odlučujuću utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Gane, 'desetka' Rijeke Toni Fruk (25) nalazi se pred realizacijom velikog transfera.
Kako doznaje Germanijak, najozbiljniju kandidaturu za dovođenje ponajboljeg igrača HNL-a istaknuo je francuski prvoligaš Paris FC.
Francuski klub, čiji je većinski vlasnik Bernard Arnault (jedan od najbogatijih ljudi na svijetu), planira velike stvari u Ligue 1 i već za sljedeći tjedan sprema dolazak svojih operativaca na Kvarner kako bi započeli konkretne pregovore. Ipak, unatoč golemom bogatstvu obitelji Arnault, Parižani ne namjeravaju preduboko posegnuti u džep.
Rijeka je prvotno priželjkivala odštetu od oko 10 milijuna eura, no kako je veznjak ušao u posljednju godinu ugovora, taj iznos u ovom trenutku nije realan.
Francuzi Fruka trenutačno vrednuju između šest i osam milijuna eura. S druge strane, Riječani nipošto neće pristati na manje od šest milijuna eura, s obzirom na to da su za njegov otkup iz Fiorentine izdvojili tri milijuna eura te ovog ljeta moraju ostvariti kapitalnu prodaju kako im se ne bi ponovio scenarij s besplatnim odlascima.
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