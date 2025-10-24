Fruk: ‘Zaslužili smo pobjedu u ovoj neobičnoj utakmici’

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver Images

Nogometaši Rijeke pobijedili su Spartu Prag 1:0 u drugom kolu Konferencijske lige. U nastavku utakmice, koja je prethodne večeri prekinuta nakon prvog poluvremena zbog obilne kiše, pobjedu Riječanima donio je Daniel Adu-Adjei pogotkom u 75. minuti. Nakon susreta, utakmicu je komentirao Rijekin ofenzivac Toni Fruk.

“Mislim da smo zaslužili pobjedu nakon ove neobične situacije. Na neki način nam je sve to čak i pomoglo – uspjeli smo se odmoriti i napuniti energijom. Veliko hvala navijačima koji su jučer stajali na kiši i danas se opet vratili na tribine. Mislim da smo Spartu nadigrali energijom i željom za pobjedom. Iako su fizički jača momčad, pokazali smo što znači zajedništvo”, rekao je Fruk.

Dodao je kako je ključ uspjeha bio timski pristup:

“Uvijek netko iskoči pojedinačno, ali ovo je prvenstveno zasluga cijele ekipe. Osjećao sam se odlično, danas čak i bolje nego jučer. Nadam se da više nećemo imati ovako prekidane utakmice, ali svakako ćemo se truditi ponavljati ovakve predstave.”