Francuzi imaju dodatni motiv u utakmici za broncu, Mbappe tvrdi: ‘Odigrat ćemo najbolje što možemo za njega’

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William Volcov Brazil Photo Press IMAGO via Guliver

Iako mnogi smatraju da je utakmica za treće mjesto "ispod časti" Francuskoj i Engleskoj, Tricolorima svakako neće nedostajati motivacije zbog oproštaja izbornika Deschampsa.

Francuska i Engleska u subotu od 23 sata po hrvatskom vremenu igrat će utakmicu za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. Obje reprezentacije zaustavljene su u polufinalu – Francusku je eliminirala Španjolska, dok je Engleska poražena od Argentine.

Susret je najavio francuski kapetan Kylian Mbappé, koji je istaknuo važnost posljednje utakmice za izbornika Didiera Deschampsa.

“Didier puno znači nama i francuskom narodu i to se nije promijenilo. Kao igrač i kao izbornik ispisao je nevjerojatnu priču. Ovo mu je zadnja utakmica i pokušat ćemo igrati najbolje što možemo za njega jer to zaslužuje. Naši navijači također zaslužuju da budemo treći na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Mbappé.

Deschamps je na klupi francuske reprezentacije od 2012. godine i iza sebe ima jedno od najuspješnijih razdoblja u povijesti Tricolora. S Francuskom je osvojio naslov svjetskog prvaka 2018. godine, četiri godine kasnije stigao do finala Svjetskog prvenstva, a 2016. igrao je i završnicu Europskog prvenstva.

Mbappé je na aktualnom turniru postigao osam pogodaka, čime se izjednačio s Lionelom Messijem, koji će u finalu protiv Španjolske imati priliku osvojiti naslov svjetskog prvaka.

Deschamps je uspjehe s Francuskom ostvarivao i prije trenerske karijere. Kao kapetan reprezentacije predvodio je momčad do svjetskog naslova 1998. godine i europske titule 2000. godine.