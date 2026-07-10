Francuzi: Dinamo želi dovesti talentiranog napadača PSG-a

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JulienxMattiax xLexPictorium via Guliver

Ovaj 19-godišnjak upisao je dva nastupa za seniorsku momčad europskog prvaka.

Mladi francuski nogometaš Noah Nsoki mogao bi tijekom ovog prijelaznog roka napustiti PSG, a među klubovima koji prate njegovu situaciju nalaze se Dinamo i portugalska Vitória Guimarães, prenosi L’Equipe. Devetnaestogodišnji krilni napadač, kojem je prirodna pozicija lijevo krilo, član pariškog kluba postao je još 2020. godine, kada je imao samo 13 godina.

Prošle sezone Nsoki je dobio priliku i u seniorskoj momčadi PSG-a. Prvi nastup upisao je 20. prosinca 2025. u utakmici Francuskog kupa protiv Fontenaya, u kojoj je zamijenio Désiréa Douéa i odigrao posljednjih pola sata u pobjedi 4:0. Nekoliko tjedana kasnije debitirao je i u Ligue 1, odigravši završne minute susreta protiv Paris FC-a, koji je PSG dobio 2:1.

Prema pisanju L’Equipea, mogući odlazak Nsokija uklapa se u trend koji je obilježio ovo ljeto u PSG-u. Brojni talentirani nogometaši, osobito iz generacije 2008., odlučili su napustiti klub unatoč ponuđenim profesionalnim ugovorima. Tako su Jangeal otišao u Famalicão, Malonga u Manchester City, Mounguengue u kijevski Dinamo, a Coulibaly u Club Brugge.

Francuza opisuju kao vrlo brzog krilnog igrača koji se posebno ističe u situacijama jedan na jedan. Upravo zbog tih karakteristika privukao je interes Dinama i Vitórije Guimarães. Prema procjeni Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost iznosi milijun eura.

Dinamo je ovoga ljeta već pojačao krilne pozicije dovođenjem Danija Rodrigueza iz Barcelone, koji igra na desnoj strani napada. Istodobno je Cardoso Varela prebačen u drugu momčad, pa trener Mario Kovačević na lijevom krilu trenutačno može računati na Gabriela Vidovića, Mislava Oršića i Arbera Hoxhu.