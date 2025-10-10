FOTO: U Kranjčevićevoj se radi punom parom, krenulo je dizanje prve tribine

Podijeli :

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je u petak radove na rekonstrukciji nogometnog stadiona u Kranjčevićevoj izrazivši zadovoljstvo time što "radovi dobro napreduju, a trebali bi završiti do kraja 2026. godine".

Tomašević je rekao da se postavlja prvi nosivi stup za prvu tribinu, sjevernu, na budućem novom stadionu popularno zvanom “Kranjča”, tako da je to na neki način “početak nove faze u realizaciji ovog projekta”. Radovi se, kaže, sada odvijaju na sve četiri buduće tribine.

Investicija je vrijedna 38 milijuna eura bez PDV-a gradskog novca.

Podsjetio je da su radovi uklanjanja bivšeg stadiona u Kranjčevićevoj započeli u travnju te da su uklonjene sve stare tribine, a da je sav betonski i čelični materijal od uklanjanja išao u recikliranje.

Podsjetio je da je to gradski projekt za koji su se odlučili kako bi mogli realizirati izgradnju većeg Maksimirskog stadiona zajedno s Vladom. Na novom stadionu u Kranjčevićevoj za to vrijeme bi igrao Dinamo i drugi zagrebački nogometni klubovi.

Najavio je da će uskoro biti raspisan i međunarodni arhitektonski natječaj za stadion u Maksimiru.

Stadion “Kranjča” imat će 11.163 mjesta. Fasada stadiona će biti od aluminijskih profila koji zahtijevaju minimalno održavanje, stadion će imati vertikalne vrtove i niz ekoloških rješenja, spremnik za kišnicu u kojem će se kišnica sakupljati i koristiti za zalijevanje nogometnih terena te solarnu elektranu kapaciteta od jednog megavata, a što će doprinositi energetskoj samoodrživosti objekta.

Kako trenutno izgleda gradilište u Kranjčevićevoj, pogledajte na fotografijama niže.

Stadion će imati modernu LED difuznu rasvjetu na krovovima tribina i bit će prilagođen osobama s invaliditetom.

Tomašević je istaknuo da će kvart na Trešnjevci, gdje se stadion nalazi, dobiti i trg od 6300 kvadrata te parkiralište od 400 mjesta, koji će moći koristiti i građani cijelo vrijeme dok nema utakmica.

“Legendarni stadion koji je bio u dosta lošem stanju postat će konačno sportski objekt kakav Zagreb i zaslužuje, kakav zaslužuju i nogometaši ali i neki drugi sportovi, a koristit će se i za neke druge događaje, poput koncerata”, poručio je Tomašević.

Tomašević je rekao da će stadionom u Kranjčevićevoj kao i do sada upravljati Ustanova za upravljanje sportskim objektima i onda će se stadion davati na korištenje Dinamu, Lokomotivi ili još nekom drugom nogometnom klubu po uvjetima zakupa kao što je bilo i do sada.

Za razliku od toga na Maksimirskom stadionu će vjerojatno imati natječaj za upravitelja stadiona, međutim, to je još predmet rasprave na Povjerenstvu između Vlade i Grada.

Tomašević je podsjetio i da 55 godina u Zagrebu nije izgrađen ni jedan novi pravi nogometni stadion koji ima četiri tribine. Rekao je da je 1969. bila izgrađena južna tribina na Maksimirskom stadionu.