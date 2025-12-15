Fiorentina se i dalje muči, sprema se nova promjena trenera?

Podijeli :

Matteo Papini via Guliver

Uprava Fiorentine namjerava napraviti još jednu trenersku smjenu ove sezone budući da se je nastavio niz loših rezultata, objavili su talijanski mediji.

Zbog lošeg ulaska u novu sezonu Fiorentina je 4. studenoga smijenila trenera Stefana Piolija. Tri dana kasnije na trenersku klupu je sjeo Paolo Vanoli, ali niz loših rezultata se je nastavio. Klub je u sedam utakmica pod Vanolijevim vodstvom upisao samo jednu pobjedu, i to prošlog tjedna u Konferencijskoj ligi protiv Dinama iz Kijeva (2-1). U domaćem prvenstvu Fiorentina je upisala još tri poraza i dva remija.

“Viole” su u nedjelju kod kuće izgubile s 1-2 od Verone, koja se također nalazi u zoni ispadanja. Fiorentina se nakon 15 kola nalazi na dnu Serie A sa samo šest bodova i jedina je momčad koja ove sezone još nije osjetila slast pobjede u domaćem prvenstvu.

Talijanski mediji navode kako bi Vanolija na trenerskoj klupi “Viola” mogao naslijediti Giuseppe Iachini (61), koji je u dva kratka mandata već vodio Fiorentinu. Posljednji puta bio je na klupi “Viola” od ožujka do kraja lipnja 2021.