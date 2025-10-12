Filip Uremović u novom klubu dobio drugi crveni karton u dva mjeseca

Podijeli :

xMICHALxFAJT,ZOSPORTU.SKx via Guliver

Filip Uremović ovog je ljeta nakon dvije godine napustio Hajduk.

Uremović je iz Hajduka otišao u japanski Kawasaki Frontale. Tamo je brzo upao u početnih 11, ali za sada ima problema s kartonima.

U prvoj utakmici za novi klub, Uremović je već u 15. minuti dobio crveni karton. Zbog grubog starta je tada morao propustiti dvije utakmice.

Danas je donedavni stoper Hajduka još jednom pocrvenio u uzvratnoj utakmici Liga kupa protiv Kashiwe. Uremović je kao posljednji igrač srušio napadača Kashiwe i zaradio izravan crveni karton.

Kawasaki je u prvoj utakmici polufinala slavio 3:1 dok je 20-ak minuta prije kraja uzvrata rezultat bio 1:1. No, Kashiwa je u posljednjim trenucima iskoristila igrača više i s tri pogotka u posljednjih 20 minuta pobijedila 4:1 te osigurala prolazak u finale.