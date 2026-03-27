Vušković uoči sljedećeg testa Hrvatske: ‘San je igrati protiv Brazila’

Podijeli :

Marko Todorov / CROPIX via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Kolumbije rezultatom 2:1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Orlandu. Strijelci za Hrvatsku bili su Luka Vušković i Igor Matanović. Momčad Zlatka Dalića sada očekuje još jedan pripremni susret, protiv Brazila, a taj susret je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u dva sata poslije ponoći po hrvatskom vremenu.

“Zadovoljni smo, nije bilo lako. Primili smo rani gol, ali dobro smo se vratili u utakmicu i kvalitetno je priveli kraju”, izjavio je Luka Vušković dan nakon pobjede, uoči treninga u kampu Orlando Cityja.

Upravo je njegov pogodak donio izjednačenje i najavio preokret Hrvatske. “Presretan sam što sam zabio svoj prvi gol za Hrvatsku. Nadam se da će ih biti još, naravno, ali drago mi je što sam pomogao ekipi da pobijedimo”, rekao je mladi branič.

Iako je Kolumbija u određenim dijelovima susreta izgledala bolje, Vušković naglašava kako su takve utakmice vrijedne za razvoj momčadi.

“Ekipe se grade na teškim utakmicama protiv teških protivnika. Kolumbija je jedna od najboljih na svijetu, kao što je i Brazil s kojim ćemo tek igrati. Samo tako možemo postajati bolji, jaki suparnici su dobar test za ono što dolazi”, istaknuo je.

Vušković je nastupio kao središnji branič u sustavu s trojicom u zadnjoj liniji, što mu nije nepoznato iz Hamburger SV-a.

“Nije nam prvi put da igramo u toj formaciji, ali prvi smo put zaigrali u ovakvom sastavu. Mislim da smo to dobro obavili, dobro smo komunicirali i sada imamo još jedan sustav u kojem smo pokazali da možemo kvalitetno igrati”, ocijenio je.

Uoči susreta s Brazilom, Vušković je istaknuo koliko takva utakmica znači svakom igraču.

“Naravno da je san. Moramo se najbolje moguće pripremiti i dati sve od sebe protiv Brazila jer to je trenutačno jedna od najboljih reprezentacija svijeta”, zaključio je Vušković.