VIDEO / Belgija deklasirala Lihtenštajn, zabila petorica različitih igrača

Lihtenštajn-Belgija 0:6. Belgijci su očekivano došli do druge pobjede u kvalifikacijama, potopili su slabašni Lihtenštajn. Za goste su zabijali De Cuyper, Tielemans dvaput, Theate, De Bruyne i Fofana.
Belgijci trenutno drže treće mjesto u grupi sa sedam bodova iz tri utakmice. Na vrhu je Wales s 10 bodova iz pet utakmica te Sjeverna Makedonija s osam iz četiri utakmice.
