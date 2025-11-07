Vatrenima otpali važni igrači, Dalić aktivirao dva pretpoziva

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, aktivirao je dva pretpoziva za predstojeće utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore u okviru Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Zbog ozljeda za ove utakmice neće konkurirati Mateo Kovačić (peta) i Ante Budimir (list), a izbornik Dalić odlučio je aktivirati pretpozive Mislavu Oršiću i Petru Musi koji će se tako pridružiti Vatrenima na okupljanju 10. studenoga u Zagrebu, objavio je u petak Hrvatski nogometni savez.

Reprezentacija će istoga dana krenuti prema Rijeci gdje će se pripremati za utakmicu s Farskim otocima koja je na rasporedu 14. studenoga na stadionu HNK Rijeka. Vatreni će 16. studenoga poslijepodne s Krka otputovati u Podgoricu, gdje ih dan kasnije čeka posljednji susret u skupini L protiv Crne Gore.

Hrvatska dočekuje završnicu natjecanja u kvalifikacijskoj skupini L u izvrsnoj situaciji nakon što je u šest odigranih kola osvojila 16 bodova uz sjajnu gol-razliku +19. Vatreni drugoplasiranoj Češkoj bježe tri boda te ih jedan bod dijeli od matematičke potvrde plasmana na sedmo svjetsko prvenstvo u hrvatskoj povijesti.