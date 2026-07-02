Senegalac nakon ispuštene pobjede na SP-u: ‘Uzimam pauzu dok je tu ovaj stručni stožer’

Podijeli :

Torbjorn Tande/DeFodi Images via Guliver Image

Nakon poraza od Belgije rezultatom 3:2, kojim je Senegal završio nastup na Svjetskom prvenstvu, veznjak Villarreala i senegalski reprezentativac Pape Gueye (27) putem Instagrama objavio je da se privremeno povlači iz nacionalne momčadi. Istaknuo je da neće ponovno nastupati za Senegal dok god reprezentaciju vodi sadašnji stručni stožer.

“O samom ispadanju ću se još oglasiti… No danas objavljujem da uzimam pauzu od reprezentacije sve dok je tu ovaj stručni stožer”, napisao je Gueye u svojoj objavi, nakon čega mediji postavljaju pitanje hoće li savez i dalje ukazivati povjerenje izborniku Papeu Thiawu i njegovim pomoćnicima.

Belgija je do pobjede stigla nakon spektakularnog preokreta u završnici susreta. Iako je Senegal do 86. minute imao prednost od 2:0, Belgijanci su uspjeli izjednačiti, a potom u produžecima doći i do potpunog preokreta. Strijelci za Belgiju bili su Romelu Lukaku i Youri Tielemans, koji je drugi pogodak postigao iz kaznenog udarca u 125. minuti. Za Senegal su mrežu tresli Habib Diarra i Ismaïla Sarr.

Gueye je član senegalske reprezentacije od 2021. godine, a prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost iznosi 40 milijuna eura. Za nacionalnu vrstu dosad je odigrao 45 utakmica, pritom zabio sedam pogodaka i upisao dvije asistencije.