Modrić je odigrao 191. utakmicu za Vatrene, evo koliko zaostaje za Ronaldom

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (40) u susretu protiv Češke u Pragu upisao je čak 191. nastup u dresu nacionalne vrste.

Modrić je za Hrvatsku debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi (3-2) nad Argentinom, a prvi pogodak je zabio 16. kolovoza 2006. u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana.

Reprezentaciju je predvodio do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, te bronce četiri godine kasnije u Katru, a ima i srebro iz Lige nacija 2023. U hrvatskom dresu zabio je 28 golova, posljednji upravo u susretu protiv Češke, ali u Osijeku.

U dresu “Vatrenih” je nastupio na četiri svjetska prvenstva (2006, 2014, 2018, 2022) i pet europskih prvenstva (2008, 2012, 2016, 2020, 2024).

Nakon Modrića najviše nastupa u hrvatskom dresu imaju Ivan Perišić (147) i Darijo Srna (134).

Listu igrača s najviše nastupa u dresu reprezentacije predvodi Cristiano Ronaldo koji je upisao 223 nastup za Portugal, dok je na drugom mjestu Kuvajćanin Bader Al-Mutawa sa 196 nastupa.

Treću poziciju drži Malezijac Soh Chin Ann (195), a četvrti je Argentinac Lionel Messi sa 194 nastupa u dresu “Gaucha”. Modrić zatvara TOP 5.

IGRAČI S NAJVIŠE REPREZENTATIVNIH NASTUPA

223 – Cristiano Ronaldo (Por)

196 – Bader Al-Mutawa (Kuv)

195 – Soh Chin Ann (Mal)

194 – Lionel Messi (Arg)

191 – LUKA MODRIĆ (HRV)

184 – Ahmed Hassan (Egi), Hassan Al-Haydos (Kat)

183 – Ahmed Mubarak (Oma)

180 – Sergio Ramos (Špa), Andres Guardado (Mek)

178 – Claudio Suarez (Mek)

177 – Hossam Hassan (Egi)

176 – Gianluigi Buffon (Ita)