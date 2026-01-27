Maroko nakon sramotnih scena u finalu AFCON-a ostaje bez finala Svjetskog prvenstva?

Podijeli :

AP Photo/Mosa'ab Elshamy via Guliver

Predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Rafael Louzan izjavio je da će njegova zemlja biti domaćin finala Svjetskog prvenstva 2030., kojeg zajednički organiziraju Španjolska, Portugal i Maroko.

“Španjolska je kroz godine dokazala svoje organizacijske kapacitete. Ona ima vodeću ulogu u organizaciji SP 2030. i finale će biti u Španjolskoj”, izjavio je Louzan.

Louzan nije rekao hoće li se finale igrati na madridskom ​Santiago Bernabeu stadionu ili na Camp Nou u Barceloni, ali stadioni Real Madrida i Barce su vodeći kandidati za finalnu utakmicu.

Za domaćinstvo finala SP 2030. zainteresiran je i Maroko, koji predlaže da se ono održi u Casablanci na stadionu Hassana II, koji je u izgradnji. Novi stadion u Casablanci bit će dovršen 2028. godine i moći će ugostiti 115.000 navijača.

Komentirajući želju Maroka da bude domaćin finala, predsjednik Španjolskog nogometnog saveza osvrnuo se na nemile scene s nedavnog finala Afričkog kupa nacija između Senegala i domaćina Maroka. U završnici drugog poluvremena igrači Senegala su nezadovoljni sudačkim odluka privremeno napustili teren, a utakmica je nastavljena nakon prekida koji je trajao 20 minuta. Također, zabilježeni su navijački izgredi na tribinama stadiona u Rabatu.

“Maroko prolazi kroz transformaciju, s fantastičnim novim stadionima. No, na Afričkom kupu nacija vidjeli smo scene koje štete ugledu nogometa”, kazao je Louzan.

Završnu riječ o tome tko će biti domaćin finala SP 2030. imat će Međunarodna nogometna federacija (FIFA).