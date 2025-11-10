Lova do krova: FIFA će na Mundijalu naplaćivati i parking

Nogometna organizacija počela je prodavati službene parking karte za utakmice Svjetskog prvenstva 2026. po cijenama od 75 do čak 175 dolara dnevno, što je više od cijene nekih ulaznica s ranijih turnira. Parking tako postaje još jedan FIFA-in izvor zarade, uz već rekordno skupe ulaznice koje su u prodaji od prošlog mjeseca.
Organizacija natjecanja u SAD-u, Meksiku i Kanadi već sada izaziva probleme zbog logistike i ograničenih mogućnosti javnog prijevoza. Većina američkih stadiona, koji se koriste za NFL, okružena je velikim parkiralištima, no dio prostora bit će zatvoren zbog sigurnosnih razloga ili rezerviran za VIP goste i ugostiteljske zone. To će značajno smanjiti broj dostupnih mjesta, pa FIFA iskorištava potražnju nudeći parkirne propusnice po cijenama usporedivima s onima za Super Bowl.
Primjerice, na stadionima u Miamiju, Dallasu, Kansas Cityju i Bostonu parking za grupnu fazu košta 75 dolara, dok se za polufinale i utakmicu za treće mjesto cijena penje na 175 dolara. U usporedbi, ulaznica treće kategorije za grupnu fazu Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. stajala je 69 dolara – manje nego parkiranje četiri godine kasnije u SAD-u.
Sva parkirna mjesta prodaju se bez mogućnosti povrata, a mnoge lokacije još nisu ni potvrđene, pa se zasad prikazuju kao “0 milja od stadiona“. FIFA, koja očekuje rekordnu zaradu veću od 13 milijardi dolara, tvrdi da sav prihod ulaže u razvoj nogometa širom svijeta.
Kritičari pak upozoravaju da se radi o još jednom primjeru pretjerane komercijalizacije turnira – od ulaznica i fan tokena do parkinga – zbog čega mnogi navijači stječu dojam da će svaki trenutak provedeni na Svjetskom prvenstvu imati svoju cijenu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!