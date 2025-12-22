Japanska zvijezda zadobila tešku ozljedu: Najvjerojatnije propušta Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Vezni igrač Monaca Japanac Takumi Minamino (30) teško je ozlijedio koljeno u nedjelju u susretu francuskog Kupa protiv Auxerrea i po svemu sudeći propustit će Svjetsko prvenstvo koje će se idućeg ljeta održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Minamino je zadobio puknuće prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena i očekuje ga operacija.

“Tijekom utakmice protiv Auxerrea, naš veznjak Minamino ozlijedio je lijevo koljeno. Liječnički pregledi otkrili su rupturu prednjeg križnog ligamenta,” objavio je klub iz Kneževine.

Japanski veznjak je u Monacu od srpnja 2022. godine i do sada je u 120 nastupa postigao 23 gola.

U dresu japanske vrste upisao je 73 nastupa i 26 golova.

Japan će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini F zajedno s Nizozemskom, Tunisom i jednom ekipom iz kvarteta Ukrajina, Švedska, Poljska i Albanija.