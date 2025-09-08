Ivanović: Želim se dokazati. Češka? Najteža utakmica u kvalifikacijama

Podijeli :

Vlado Kos CROPIX by Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je uvjerljivu pobjedu protiv Crne Gore 4:0 u četvrtom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Strijelci su bili Kristijan Jakić, Andrej Kramarić, Ivan Perišić, dok je Edvin Kuč zabio autogol. Hrvatska je tako zadržala stopostotni učinak i preuzela vrh skupine L s 12 bodova, koliko ima i Češka, ali uz utakmicu više. Crna Gora je pala na četvrto mjesto.

VIDEO / Hrvatska vodi na Maksimiru! Jakić sjajnim udarcem probio tvrde Crnogorce VIDEO / Kramarić poduplao prednost Vatrenih, još je malo bliži Šukerovom rekordu

Mladi napadač Franjo Ivanović prvi je put zaigrao od prve minute za reprezentaciju. Igrao je do 62. minute i nakon susreta dao izjavu za Novu TV:

“Jako sam sretan zbog prvog starta za Hrvatsku. Dao sam sve od sebe, proslavili smo pobjedu i Lukin rođendan. Jako lijep dan za mene”, izjavio je Ivanović.

“Uvijek sam na raspolaganju izborniku, na njemu je odluka. Spreman sam, želim se dokazati. Cilj nam je Svjetsko prvenstvo. Češka je najteža utakmica u kvalifikacijama. Cilj nam je tamo riješiti pitanje prolaska na Svjetsko prvenstvo. Danas smo napravili korak više”, dodao je Ivanović, pa prokomentirao kako mu je u portugalskoj Benfici:

“Da, jako sam sretan zbog dobrog početka u Benfici. Prilagodio sam se u Lisabonu.”