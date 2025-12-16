Cannavaro otkrio da je odbio preuzeti europsku reprezentaciju: ‘To je bila moja najveća greška’

Podijeli :

Legenda talijanskog nogometa i bivši trener zagrebačkog Dinama Fabio Cannavaro polako se sprema za Svjetsko prvenstvo 2026. na kojem će voditi reprezentaciju Uzbekistana, nadajući se da će i Italija stići do Amerike.

Cannavaro, koji je 2006. kao kapetan predvodio Italiju do svjetskog naslova, dao je intervju za Tuttosport u kojem je govorio o izgledima Uzbekistana na World Cupu, ali i o i trenutnom stanju u talijanskom nogometu.

Uzbekistan je preuzeo u listopadu nekoliko mjeseci nakon što je dobio otkaz u Dinamu. Kroz kvalifikacije ih je vodio Srečko Katanec, a potom Timur Kapadze, no Savez je želio iskusnijeg stručnjak za premijerni nastup na SP-u.

Uzbekistan, koji je stekao neovisnost 1991. nakon raspada SSSR-a, igrat će u skupini K zajedno s Portugalom, Kolumbijom, te jednom ekipom iz terceta Nova Kaledonija – Jamajka – Kongo.

“Skupina nije lagana, ali sigurno ćemo biti spremni”, kazao je.

Otkrio je i kako su Uzbekistanci reagirali kada je prvi put ušao u svlačionicu.

“Kad su me vidjeli, svi su bili u strahopoštovanju. No, ubrzo smo probili led. To je odlična ekipa, nemam puno vremena i moramo brzo pronaći neka rješenja. Gledao sam puno utakmica, obišao sam zemlju. Igrače redovito zovom, posebno Šhomurodova, koji dobro govori talijanski (igrao je za Genou, Speziju, Cagliari i Romu).”

Otkrio je kako je bio blizu preuzimanja i poljske reprezentacije.

“Da, bio sam korak, ali sam rekao ne. To je bila greška, najveća otkako sam se vratio iz Kine”, priznao je.

Osvrnuo se i na reprezentaciju Italijekoju čekaju dodatne kvalifikacije. Prvo Sjeverna Irska, a u slučaju pobjede i finale protiv boljeg iz ogleda BiH i Wales.

“Nadam se da će se Italija plasirati na Svjetsko prvenstvo, bilo bi ponižavajuće da ne uspije.”

Cannavaro smatra da je temeljna mana talijanske reprezentacije nedostatak povjerenja u ​​domaće igrače, posebno mlade talijanske igrače u najvišoj ligi.

“Ne koristi se puno Talijana, a još manje mladih igrača. Sve se to odražava na reprezentaciju i trenere. Kada smo osvojili SP 2006 godine, imali smo igrače koji su pozivani u reprezentaciju zbog kojih ste mogli reći “vau”. Dvadeset godina kasnije, imamo momčad zbog koje ste mogli reći: “Oh mamma mia”.”

Također, smatra da je talijanski nogomet previše usredotočen na taktiku, a ne na tehničke sposobnosti igrača.

“Mladi igrači koji ulaze u nogomet su kao kuće koje se grade, temelji bi se trebali graditi na tehnici, a ne na taktici”, poručio je.