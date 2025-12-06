Fabregas otkrio sočne detalje: Mislio sam da će Sučić biti naš…

Podijeli :

xJustPictures.ch JarixPestelaccix jp-en-JaPe-JP4_JAR_Inter_Praha_30Sept2025_0345 via Guliver Image

Milanski Inter i Como danas od 18 sati igraju utakmicu 14. kola Serie A.

I dok za milanski sastav nije čudno da ga vidimo u vrhu, Como je ove sezone sjajan, nakon 13 odigranih utakmica drži peto mjesto ljestvice Serie A s 24 osvojena boda, a danas od 18 sati stiže u goste trećeplasiranom Interu.

Na konferenciji za medije uoči utakmice puno su pažnje privukle izjave trenera Coma Cesca Fabregasa koji je imao što reći na račun Petra Sučića. I otkrio zanimljive stvari.

Prije nego što je dobio poziv Intera, Sučić je pregovarao s Comom, koji je uz njega iz Dinama ‘u paketu’ želio dovesti i Martina Baturinu – što je na kraju i ostvareno. No on je ipak završio među Nerrazzurima.

“Mislio sam da će Sučić biti naš jer je sve već bilo praktično završeno prošle godine. No, na kraju je on otišao u Inter i mislim da nije pogriješio jer se tamo osjeća kao kod kuće”, rekao je Fabregas i dodao:

“Željeli smo u Luisa Henriquea koji je također otišao u Inter. To je samo dokaz da imamo dobro ‘oko’ za mlade igrače jer su Sučić i Henrique pokazali svoju kvalitetu u Interu. Šteta što ih mi nismo uspjeli dovesti, ali što je tu je.”