Evo koliko su senzacionalni Norvežani zaradili ove sezone u Ligi prvaka

AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Norveški Bodo Glimt srušio je milanski Inter, aktualnog europskog doprvaka, dobivši s ukupnih 5-2 nadmetanje kroz 180 minuta te izborio osminu finala nogometne Lige prvaka.

U osmini finala će Bodo Glimt igrati protiv Sportinga ili Manchester Cityja, s tim da su Norvežani u grupnoj fazi Lige prvaka već pobijedili Manchester City na domaćem terenu s 3:1.

Držao je Bodo za njega sjajnih 0-0 do 58. minute kada je napravio još jedan ogroman korak prema iznenađenju. Veliku je pogrešku napravio Akanji koji je predao suparničkim napadačima loptu. Prvu opasnost je spriječio vratar Intera Sommer, ali je na odbijenu loptu dobro reagirao Hauge i pogodio za vodstvo gostiju 1-0.

Novi šok za Inter uslijedio je u 72. minuti kada je lijepo asistirao Hauge, a sve je atraktivno u trku obavio Evjen i zabio u suprotni kut za 2-0. Time je Inter i definitivno bio ‘pokopan’, a uspio je do kraja tek zabiti počasni pogodak. Nakon kornera strijelac je bio Bastoni u 76. minuti.

Bez obzira na ishod susreta u osmini finala, Bodo će za ulazak među 16 najboljih inkasirati zajamčenih 11 milijuna eura.

Dosad je ove sezone od Lige prvaka uprihodio oko 51 milijun eura. Od toga mu je 40 milijuna osigurano kroz plasman u ligaški dio, ostvarene rezultate, klupski koeficijent i tržišnu vrijednost. Nastavi li Bodo nizati uspjehe protiv europskih velikana, ukupna zarada iz elitnog natjecanja mogla bi dodatno porasti.