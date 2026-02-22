Evo kakvo je s stanje s ozljedom Martina Baturine

Podijeli :

Alessandro Garofalo via Guliver

Como je slavio 2:0 protiv Juventusa u utakmici 26. kola Serie A, no susret je obilježila ozljeda hrvatskog reprezentativca.

Martin Baturina napustio je travnjak u 60. minuti zbog problema s gležnjem, a zamijenio ga je Sergi Roberto.

SN saznaju da je Baturinin gležanj blago natečen i još uvijek ga boli, međutim, može se osloniti na nogu što eliminira teške prognoze. Ipak, tek u ponedjeljak, znat će se točna težina ozljede jer će se tada kompletirati svi potrebni medicinski pregledi.

Baturina je izrvnuo gležanj na samom početku 2. poluvremena i idućih je 15 minuta igrao s bolnom grimasom. Nelagoda je bila prevelika pa je zatražio izlazak.

Može veseliti da je trener Cesc Fabregas rekao kako ne očekuje velike probleme oko ozljede. Čini se sasvim moguće da će Baturina morati preskočiti neke utakmice, a koliko točno, saznat će se idući tjedan.