Europski protivnik Hajduka doveo golmana iz Monaca

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Zanimljiv potez ciparskog kluba.

Pafos se uoči dvoboja s Hajdukom pojačao na vratarskoj poziciji. Ciparski prvak doveo je na jednogodišnju posudbu poljskog vratara Radosława Majeckog iz Monaca.

Dvadesetšestogodišnji Poljak prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura, što ga odmah svrstava među najvrjednije igrače Pafosove momčadi.

Majecki iza sebe ima još jednu sezonu provedenu na posudbi. Prošle je godine branio za Brest, gdje je upisao deset nastupa i primio 15 pogodaka, dok je francuski klub prvenstvo završio na 12. mjestu.

Karijeru je započeo u Legiji iz Varšave, iz koje je 2020. godine prešao u Monaco u transferu vrijednom sedam milijuna eura. Ipak, u kneževini nije uspio izboriti status prvog vratara pa je posljednjih godina uglavnom skupljao iskustvo na posudbama.

Tijekom tog razdoblja branio je za Cercle Brugge, Brest, a jedno vrijeme ponovno je bio član Legije kao posuđeni igrač. Za Monaco je u šest sezona skupio ukupno 49 nastupa.

Pafos će upravo s ovim pojačanjem dočekati ogled protiv Hajduka u drugom pretkolu Europske lige. Prva utakmica igra se u četvrtak na Poljudu s početkom u 21 sat, dok je uzvrat sedam dana kasnije na Cipru.