Kovačević bi s ovim sastavom mogao nastaviti lov na Bjeličin rekord

Dinamo od 21 sat gostuje u švedskom Malmou u utakmici trećeg kola Europske lige.
Plavi u Švedsku stižu kao vodeća momčad ovog europskog natjecanja, dok domaći drže zadnje mjesto ljestvice.
Optimističan je bio uoči utakmice trener Mario Kovačević koji u Švedskoj nastavlja put do izjednačenja rekorda Nenada Bjelice, koji je s Dinamom upisao četiri pobjede u četiri europske utakmice.
Trener je potvrdio da se na treninge uoči nastavka europskog puta vratio Mateo Lisica pa bi Dinamo večeras mogao startati u sljedećem sastavu:
Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda – Zajc, Mišić – Lisica, Ljubičić, Hoxha – Beljo
