Đalović: Ne zadovoljavam se Konferencijskom ligom, momci su pokazali kakva su klasa

HNK Rijeka

Rijeka je u uzvratnom susretu trećeg kola kvalifikacija za Europa ligu slavila u Irskoj protiv Shelbournea 3:1 i s ukupnih 4:3 osigurala plasman u play-off.

Hrvatski predstavnik poveo je zahvaljujući sjajnom pogotku Tonija Fruka u prvom dijelu, a prednost je povećao Tiago Dantas početkom nastavka. Domaćin je potom smanjio iz kaznenog udarca, no u samoj završnici Ante Oreč zabio je treći gol za Rijeku i potvrdio prolazak u odlučujuću rundu kvalifikacija za Europa ligu.

Utakmicu je prokomentirao trener Rijeke Radomir Đalović: “Momci su pokazali kakva su klasa. Bili smo pravi. Izvanredna utakmica. Ovo je za naše navijače. Ja se ne zadovoljavam Konferencijskom ligom. Veliki uspjeh za nas. Vidjeli ste koliko smo imali pehova u prošlim utakmicama, crvenih kartona i penala.”

Rekao sam da je nakon dvostruke krune važno zadržati kontinuitet, igrat ćemo Europu. Ovo je pobjeda za naše navijače, jer nisu mogli biti s nama zbog kazne. Obećao sam da ćemo im omogućiti gostovanja i ja se nadam da će to biti četiri, a ne tri utakmice”, rekao je.