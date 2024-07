Koeman: Mi smo Nizozemci i moramo igrati dobro

Podijeli :

GonzalesxPhoto FrederikkexJensen via Guliver Image

Nizozemska je svladala Rumunjsku sa 3-0 u Muenchenu i tako izborila četvrtfinale Eura.

Dva gola Malena i jedan Gakpa donijeli su Nizozemskoj prolaz u četvrtfinale gdje će igrati protiv boljeg iz utakmice Austrije i Turske.

Izbornik Oranja Ronald Koeman prokomentirao je utakmicu:

“Ponekad je teško objasniti zašto igraš loše i zašto si dosegao visoku razinu. Danas je početak bio težak, ali smo na kraju pronašli svoju igru ​​i zadali im probleme. Možda je jedna kritična točka bila to što je trebalo predugo da postignemo drugi gol. Napravili smo velike probleme Rumunjskoj s našim napadom. Konačan rezultat uvijek je najvažniji. No, mi smo Nizozemci i moramo igrati dobro. Cijeli današnji nastup bio je izvanredan. To je ono što nam treba da bismo imali šansu u nastavku ovog turnira. Ako nam učinak padne, nećemo doći do finala.”