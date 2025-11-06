Erlić zabio u pobjedi: Midtylland je jedina stopostotna momčad u EL, evo kad igraju s Dinamom

Podijeli :

xGonzalesxPhoto MortenxKjaerx via Guliver

Danski Midtjylland nastavlja nizati sjajne rezultate u Europskoj ligi i jedini je klub koji nakon četiri kola ima maksimalnih 12 bodova.

U susretu 4. kola Midtjylland je pobijedio Celtic sa 3-1 upisavši i četvrtu pobjedu.

Danski sastav je poveo u 34. minuti golom hrvatskog reprezentativca Martina Erlića. Mikel Gogorza je ubacio iz kornera, a Erlić zabio za 1-0. Samo minutu kasnije asistent Gogorza je postao i strijelac. Sjajno poluvrijeme domaćin je okrunio i trećim golom, u 41. minuti je pogodio Franculino.

U drugom dijelu škotski sastav je smanjio golom Rea Hatatea iz jedanaesterca. U samoj završnici utakmice Erlić je izašao zbog ozljede. Za Dance je to bila četvrta pobjeda, a za Celtic drugi poraz. Midtjylland će protiv Dinama u posljednjem 8. kolu ligaške faze.

Do ovoga kola maksimalan učinak imali su i Braga, te Lyon, no oba sastava su upisala poraze. Sporting Braga je kod kuće izgubila od Genka sa 3-4, dok je Lyon izgubio u Sevilli od Real Betisa sa 0-2.

Braga je povela u 30. minuti golom Rodriga Zalazara, no u posljednjim trenucima prvog dijela gosti su izjednačili preko Daana Heymansa. U nastavku susreta Genk je okrenuo rezultat golovima Yira Sora (48), Hyeongyua Oha (59). Sporting je smanjio u 71. minuti novim golom Zalazara, no samo minutu kasnije Yaimar Medina je pogodio za 4-2. Do kraja susreta portugalski sastav je uspio tek ublažiti poraz golom Gustafa Lagerbielkea u 86. minuti.

Lyon je također, prekinuo pobjednički niz izgubivši od Real Betisa sa 2-0. Golove za skorašnjeg suparnika zagrebačkog Dinama zabili su Abde Ezzalzouli (30) i Antony (35). Teo Barišić nije nastupio za francuski sastav.

PAOK je porazio Young Boyse sa 4-0, a sve golova solunski sastav je zabio u drugom dijelu.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u petoj minuti kada je Armin Gigović dobio crveni karton zbog prekršaja. Gosti su do kraja prvog dijela sačuvali mrežu, no u nastaku su primili četiri gola, a strijelci su bili Alessandro Bianco (54), Giorgos Giakoumakis (67), Giannis Konstantelias (72) i Baba (76).

Dejan Lovren nije nastupio za PAOK, dok je Luka Ivanušec ušao u igru u 79. minuti.

Bologna i Brann su odigrali bez golova, a domaćin je od 23. minute igrao bez isključenog Charalamposa Lykogiannisa. Nikola Moro je za Bolognu igrao do 81. minute.

Roma je u Glasgowu porazila Rangers sa 2-0, a golove su zabili Matias Soule (13) i Lorenzo Pellegrini (37). Identičnim rezultatom Stuttgart je porazio Feyenoord, a domaćin je do pobjede došao u završnici susreta. Golove su zabili Bilal El Khannouss (84) i Deniz Undav (90+1).

Midtjylland vodi sa 12 bodova, Freiburg i Ferencvaros imaju po 10, a Celta, Braga, Lyon i Aston Villa po devet bodova.

Dinamo je na 12. mjestu sa sedam bodova. Nica i Rangers jedini su bez bodova.