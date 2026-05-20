Enrique: Bez lopte, Arsenal je najbolja momčad na svijetu

Luis Enrique, trener Paris Saint-Germaina, u superlativima je govorio o momčadi Arsenala, protiv koje će igrati u finalu Lige prvaka.
Španjolski stručnjak istaknuo je da su Topnici potpuno zasluženo osvojili Premier ligu.
“Imali su briljantnu sezonu. Igrali smo prošle godine protiv njih u polufinalu Lige prvaka i točno znamo za što su sposobni“, rekao je Enrique.
Posebno je izdvojio jednu karakteristiku Arsenala:
“Bez lopte, Arsenal je najbolja momčad na svijetu. S druge strane imaju mnogo golova u nogama. To je sjajna kombinacija za ekipu. Mislim da će svi koji vole nogomet uživati u spektaklu u finalu Lige prvaka.“
Pun je pohvala i za svog kolegu na klupi engleskog prvaka.
“Mikel Arteta je ovoj momčadi donio pobjednički mentalitet“, zaključio je Enrique.
