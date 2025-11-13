Dva hrvatska nogometaša ostala bez posla, klub ide u stečaj

Podijeli :

Guliver Image

Austrijski drugoligaš SV Stripfing donio je odluku o povlačenju licence zbog financijskih problema.

Prema pisanju Krone.at, vijest je potvrdila i Bundesliga. Sve njihove utakmice tekuće sezone bit će poništene i izbrisane iz službenog poretka, kao i statistike igrača. Dobiveni kartoni će ipak ostati zabilježeni.

Istupanjem ovog austrijskog kluba bez posla su ostala i dva hrvatska nogometaša. Radi se o 34-godišnjem Dariju Pecirepu te 28-godišnjem Jurici Poldrugaču koji je prošle sezone igrao za Varaždin.

Pecirep je nakon igre za niz austrijskih klubova, 2022. postao član Stripfinga za kojeg je u 96 utakmica postigao 47 golova i 14 asistencija.