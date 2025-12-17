Dumfries operiran, evo koliko ga još neće biti na terenu

Desni branič Intera Denzel Dumfries (29) operirao je gležanj lijeve noge i bit će izvan terena dva do tri mjeseca, objavili su talijanski mediji.  

Nizozemski reprezentativac je već dulje vrijeme imao problema s ozljedom gležnja i nakon konzultacija sa specijalistima odlučio je otići na operaciju. Dumfries je operiran u utorak u londonskoj “Fortius” klinici.

Dumfries je posljednju utakmicu odigrao 9. studenoga u domaćem prvenstvu protiv Lazija. Nakon toga trener Intera Cristian Chivu je na poziciji desnog braniča rotirao Luisa Henriquea i Carlosa Augusta.

Talijanski mediji procjenjuju kako će Inter u zimskom prijelaznom roku pokušati dovesti braniča koji će pokriti desni bok dok se Dumfries ne vrati na teren.

