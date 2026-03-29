Drama poslije kvalifikacija za SP: Legendarni izbornik pao u nesvijest pred trening

xAlexxNicodimx via Guliver

Izbornik Rumunjske Mircea Lucescu kolabirao je na treningu reprezentacije uoči prijateljske utakmice sa Slovačkom.

Ovaj 80-godišnjak izgubio je svijest, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu. Njegovo stanje sada je stabilno, ali najvjerojatnije neće voditi nacionalnu momčad u utorak u Bratislavi.

“Tijekom sastanka prije današnjeg treninga, posljednjeg prije puta u Slovačku, treneru Mircei Lucescuu pozlilo je. Članovi našeg medicinskog tima odmah su priskočili i pružili mu prvu pomoć na licu mjesta. Nakon toga je pozvana hitna pomoć, koja je s dvije medicinske ekipe stigla u trening-centar. Zahvaljujući brzoj reakciji liječničkog osoblja, naš izbornik trenutačno je u stabilnom stanju. Međutim, protokol nalaže da ostane u bolnici na promatranju kako bi se izbjegao bilo kakav rizik. Mircea Lucescu trenutačno se nalazi u bolnici, a sve nove informacije objavit ćemo čim budu dostupne“, stoji u priopćenju Saveza.

Iskusni stručnjak žalio se na zdravstvene probleme i prije poraza Rumunjske od Turske (1:0) u polufinalu doigravanja za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Nije želio ometati svoje igrače skretanjem pozornosti na sebe pa se potajno nadao da će problem nestati, što se, nažalost, nije dogodilo.

Strateg iz Bukurešta nedavno je postao najstariji izbornik u povijesti nogometa, budući da je na klupu u doigravanju za Svjetsko prvenstvo sjeo s 80 godina i sedam mjeseci. Trenerskim poslom bavi se još od 1978., kada je preuzeo Corvinul Hunedoara. U reprezentaciju se vratio 2024., nakon gotovo četiri desetljeća – u prvom mandatu vodio ju je od 1981. do 1986. godine.

Tijekom karijere vodio je velikane poput Inter Milana, Galatasaraya, Bešiktaša, Šahtar Donjecka i Zenit Saint Petersburga. S momčadi iz Donjecka osvojio je Europsku ligu 2009. godine.