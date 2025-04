Doznajemo nove detalje iz Šibenika: Igračima obećane čak i premije ako pobijede Osijek

Podijeli :

HNK Šibenik

Obećanjem i jamstvima, dobivenim izravno u razgovoru s predstavnicima vlasnika kluba da će im od petka do ponedjeljka, odnosno utorka biti uplaćene dvije zaostale plaće (siječanj i veljača) izbjegnut je najcrnji scenarij na Šubićevcu.

Je li time samo privremeno ugašen požar koji je prijetio da se rasplamsa i ode u one sfere poslije kojih bi poslije bilo jako teško se vratiti u neku normalu, tek će se vidjeti. Igrači Šibenika odmah nakon postignutog dogovora krenuli su prema terenu gdje su odradili trening, prvi nakon dva dana obustave rada. Koliko im će se to odraziti na neku fizičku ili taktičku pripremu za nedjeljnu utakmicu s Osijekom također je upitno. Obzirom da su profesionalci, u konstantnom trenažnom procesu to se kažu stručnjaci ne bi odveć trebalo osjetiti, štoviše možda će igrači Šibenika biti i svježiji. Ali, sigurno da nije dobro ostati bez dva dana vježbanja u grupi, s trenerom, uvježbavati detalje koji mogu utjecati na konačan ishod važnog susreta s Osječanima.

POVEZANO Sport Klub doznaje: Igrači Šibenika više nisu u štrajku, uplaćene su plaće! Štrajk u Šibeniku! Igrači odbijaju trenirati jer nisu dobili niti jednu plaću ove godine, ali i zbog katastrofalnih uvjeta

Ukratko, kako doznajemo od izvora bliskih vlasnicima kluba, gazda Željko Karajica pronašao je novac za plaće, ali i rješavanje gorućih pitanja kao što je deblokada klupskog računa. Posebno onog dijela koji prijeti da se klubu eventualno oduzmu bodovi čime bi se ionako teška borba za ostanak u SHNL-u pretvorila u još težu, da ne kažemo bezizlaznu.

“Ako dobijemo Osijek u nedjelju sve će biti puno lakše, zato je sav fokus na toj utakmici”, poručuju sa Šubićevca. Kako doznajemo igračima je obećana i dodatna stimulacija u obliku premija ako se upišu tri boda iz tog susreta.

Novac je eto riješen, najavljuju se i rješavanja ostalih zaostataka, što je svakako dobra vijest, ali ako je ovo samo neki kolut za spašavanje, kupovanje vremena a da se ne rješava temeljni problem, financijska stabilnost, vizija, omladinska škola time se ništa neće dobiti. Kako doznajemo finišira se i jedan izlazni transfer, čijim sredstvima bi se također zatvorilo dosta problema u bliskoj budućnosti. Ipak, HNK Šibenik je i dalje udaljen od mirne luke treba podsjetiti, plovidba uzburkanim morem hrvatskog nogometa iz kojeg svako malo zaprijeti neka ubojita santa leda, ili dubinska morska neman i dalje je neizvjesna.

Planova dakle ima, nešto se konačno rješava, a kojim smjerom će zaploviti nakrivljeni šibenski nogometni brod brzo će pokazati vrijeme koje dolazi…