Donedavni igrač Slaven Belupa zbog vrhunskih predstava u Škotskoj pozvan u australsku reprezentaciju

Podijeli :

xJamiexJohnstonx via Guliver Image

Izbornik australske nogometne reprezentacije Tony Popović objavio je popis igrača za završne pripremne utakmice protiv Kameruna i Curaçaa uoči Svjetskog prvenstva 2026., a pažnju pratitelja HNL-a privlače tri imena hrvatskih korijena.

Ante Šuto (25) našao se na popisu iako nikada nije boravio u Australiji, a pravo nastupa stekao je zahvaljujući ocu rođenom u Melbourneu. U Hrvatskoj je ostavio trag s 54 nastupa za Slaven Belupo, gdje se profilirao kao važan igrač i izborio transfer u Škotsku. Ondje je ove sezone u dresu Hiberniana odmah ostavio dobar dojam. U šest nastupa upisao je tri gola i jednu asistenciju nakon zimskog dolaska.

“Igrao je za Slaven Belupo u Hrvatskoj, klub iz sredine ljestvice, i pratio sam ga ondje jer sam poznavao njegova oca, koji je rođen u Australiji”, rekao je Popović. “Nisam imao pojma želi li igrati za Australiju. Kad je to postalo jasno, taman sam bio na putu da ga gledam u Splitu protiv Hajduka, no onda je prešao u Hibs. Bio je to zanimljiv potez jer nisam bio siguran hoće li se prilagoditi.”

Popović je istaknuo i ulogu bivšeg reprezentativca Mile Jedinaka u praćenju igrača: “Mile ga je posjetio, gledao ga na treningu i utakmici te večerao s njim. Ima pravi osjećaj za gol, jako dobre instinkte u kaznenom prostoru i oko njega, a to je ono što uvijek tražite.”

“On je samouvjeren mladić i veselim se vidjeti što može učiniti u našem okruženju i kako će se nositi s međunarodnim nogometom. Bit će to veliko iskustvo i za nas i za njega”, rekao je australski izbornik.

Naglasio je i kako je poziv u reprezentaciju zaslužen isključivo njegovim igrama: “Njegova želja da igra za Australiju iznimno je jaka, a potkrijepljena je načinom na koji igra. Da se nije snašao u Hibsu kao što jest, vjerojatno ga ne bismo zvali. Ovdje je zbog onoga što pokazuje na terenu, redovito zabija, iako uglavnom ulazi s klupe, no nedavno je i započeo utakmicu”, zaključio je Popović.

Među pozvanima je i Fran Karačić, desni bek Osijeka koji je ondje na posudbi iz Hajduka, a ranije je igrao i za Rudeš i Lokomotivu te u Hrvatskoj skupio 192 ligaška nastupa. Za australsku reprezentaciju već je nastupio 15 puta i postigao jedan pogodak.

Na popisu se našao i Deni Jurić, napadač koji je tijekom karijere u Hrvatskoj nosio dresove brojnih klubova, među kojima su Sesvete, Hajduk II, Solin, Rudeš, Šibenik, Dinamo, Gorica i Rijeka. Trenutačno igra za poljsku Wisłu Płock, a eventualnim nastupom u ovim utakmicama mogao bi upisati svoj prvi nastup za australsku reprezentaciju.