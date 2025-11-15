Dominik Livaković se vraća u Dinamo?

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Dominik Livaković ne dobiva puno prilika u Gironi.

U redovima Dinama ne cvjetaju ruže, mala kriza prenijela se u Maksimirsku 128. Osjećaju to i navijači koji smatraju da je vrijeme za neke reakcije. A onih će, itekako biti!

24sata doznaju od izvora bliskog klubu, na Maksimiru se sprema izvjestan povratak jednog od miljenika, reprezentativnog golmana Dominika Livakovića.

U Španjolskoj Livaković nije dobio pravu priliku, nadao se nakon Fenerbahčea da će u Gironi ponovno zablistati, ali tamo nije uopće branio dva mjeseca. Jasno, vrlo brzo će i Svjetsko prvenstvo koje je Hrvatska definitivno osigurala pobjedom nad Farskim otocima, pa Livakoviću treba što više natjecateljskih utakmica da se vrati u formu.

Ekspresno su reagirali u Maksimirskoj 128, pa ćemo vidjeti hoće li do povratka i zaista doći…