Dobre vijesti za Real Madrid pred El Clasico: Mbappe stiže u S. Arabiju

REUTERS/Juan Barbosa via Guliver

Trener Reala Xabi Alonso potvrdio je da se 'osjeća puno bolje'.

U finalu španjolskog nogometnog Superkupa koji se igra u Džedi snage će odmjeriti Barcelona i Real Madrid.

Francuski napadač Kylian Mbappe ipak će biti na raspolaganju Real Madridu za El Clasico, nakon bržeg oporavka od ozljede koljena nego što se prvotno strahovalo.

Mbappe je ove sezone prvi strijelac Reala s 29 pogodaka u 24 službene utakmice. U Saudijsku Arabiju trebao bi doputovati uskoro te su veliki izgledi da će nastupiti u finalu u nedjelju od 20 sati.