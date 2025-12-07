Dobre vijesti o stanju Noe Mikića uoči susreta Dinama i Betisa?

Podijeli :

Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Dinamo je na Maksimiru remizirao 1:1 protiv Hajduka u velikom derbiju 16. kola HNL-a, a pred njima je utakmica Europa lige protiv Betisa te utakmica u Koprivnici.

Tijekom drugog dijela dogodila se sporna situacija u kojoj je Ante Rebić srušio Nou Mikića nakon čega je sudac Kolarić prvo pokazao na bijelu točku, da bi nakon VAR intervencije promijenio odluku.

Dinamov 18-godišnji Mikić je u tom startu dobio udarac u glavu zbog čega je morao napustiti igru, a Germanijak navodi da se oporavlja te postoji realna mogućnost da bude spreman za susret protiv Betisa u četvrtak.

Dobre su to vijesti za Dinamo, obzirom da Pierre-Gabriel nije registriran za europska natjecanja. Konačna procjena Mikićeve ozljede znat će se nakon pregleda u ponedjeljak, no zasad sve upućuje da se ne radi o težem zdravstvenom problemu.