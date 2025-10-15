Dinamu se standardni prvotimac vraća za derbi s Osijekom?

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Nogometaši Dinama HNL nastavljaju derbijem protiv Osijeka u subotu na Maksimiru (18 sati).

Pred utakmicu s Osijekom, Mario Kovačević je dobio dobre vijesti.

Španjolski 20-godišnji stoper Sergi Dominguez vratio se treninzima i sad je odluka tek na treneru Mariju Kovačeviću hoće li ga koristiti u utakmici 10. kola HNL-a.

Najavljujući utakmicu protiv Lokomotive u prošlom kolu, Kovačević je istaknuo da je Dominguez trenirao zasebno, ali da se vraća u momčad. Rekao je tada da neće riskirati budu li se pokazali ikakvi problemi. Španjolac tad nije nastupio i bila mu je to druga utakmica koju je propustio.