Dinamo zbog zgusnutog rasporeda odgodio Kup susret s Karlovcem

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dinamo će u osmini finala SuperSport Hrvatskog kupa odmjeriti snage s Karlovcem, vodećom momčadi SuperSport Prve NL, koja otvoreno cilja na plasman u najviši rang natjecanja. Nakon što je s uvjerljivih 6:0 izbacio Dinamo iz Predavca, zagrebački Dinamo očekuje znatno teži izazov jer ekipa Igora Pamića igra u sjajnoj formi i predstavlja ozbiljnog protivnika za Plave.

Susret između Karlovca i Dinama bit će jedini dvoboj osmine finala koji neće biti odigran 29. listopada, već je zbog gustog rasporeda zagrebačkog kluba pomaknut na 19. studenoga u 17 sati. Naime, Dinamo 26. listopada u 18:45 gostuje kod Vukovara u Vinkovcima, a već 31. listopada na Maksimiru dočekuje Rijeku u 18 sati.

Zbog zgusnutog rasporeda Dinamo bi imao tek jedan slobodan dan između dvije utakmice, pa nije bilo moguće ubaciti još jedan susret. Stoga je donesena odluka da se kup dvoboj protiv Karlovca odigra 19. studenoga.

Svi parovi osmine finala Kupa:

Karlovac – Dinamo

Cibalia – Hajduk

Varaždin – Osijek

Mladost Ždralovi – Rijeka

BSK – Slaven Belupo

Kurilovec – Istra 1961

Rudeš – Gorica

Lokomotiva – Varteks