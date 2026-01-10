Dinamo zadovoljan ponudom iz Emirata, Stojković kratko i jasno poručio što želi

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Saudijska Al Jazira je poslala ponudu od 3.5 milijuna eura uz određene bonuse za Dinamovog Luku Stojkovića, što su u Maksimiru i prihvatili.

Naravno, konačnu odluku je morao donijeti sami igrač, a kako prenosi Germanijak, Stojković je bio prilično jasan te jednom rečenicom dao doznanja što želi.

“Ne želim ići u Emirate s 22 godine!”, poručio je.

Cijela situacija još nije riješena jer je Dinamo zadovoljan ponudom, a Stojković nije u prvom planu trenera Kovačevića. U ligi je ove sezone startao tek šest puta, dok je u svim natjecanjima odigrao 20 utakmica uz tri gola i dvije asistencije.