Dinamo objavio detalje proslave dvostruke krune

Podijeli :

Ronald Goršić CROPIX via Guliver Image

Dinamo je predstavio plan velike proslave naslova prvaka koja će se održati sljedećeg vikenda na Maksimiru nakon završne prvenstvene utakmice protiv Lokomotive.

Modri će pred svojim navijačima zaključiti sezonu obilježavanjem osvajanja dvostruke krune, a cijeli događaj mogao bi imati dodatnu sentimentalnu vrijednost jer postoji mogućnost da će to biti posljednja velika proslava trofeja na starom Maksimiru.

Prema planovima kluba, Dinamo bi tijekom proljetnog dijela iduće sezone trebao privremeno preseliti u Kranjčevićevu ulicu, nakon čega bi uslijedilo rušenje sadašnjeg stadiona i gradnja novog. Upravo zbog toga nadolazeće slavlje ima poseban značaj za navijače, kojima bi ovo mogao biti jedan od posljednjih velikih trenutaka na stadionu koji je desetljećima bio mjesto najvećih uspjeha, trofeja i nezaboravnih utakmica.

Objava detalja proslave izazvala je veliko zanimanje među navijačima, koji posljednje ovosezonsko kolo ne doživljavaju samo kao sportski događaj, već i kao emotivan oproštaj od kultnog stadiona u njegovu sadašnjem obliku.