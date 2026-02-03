Dinamo krenuo po još jednog HNL dragulja, poslali su i ponudu?!

U Dinamu još očito traje zimski prijelazni rok.

Kako doznaje Germanijak, Dinamo je navodno poslao ponudu Osijeku za Antona Matkovića. Žele u Maksimiru mladog napadača Osijeka, koji se još uvijek vraća u formu nakon dugog izbivanja, ali u Dinamu ga već duže žele i htjeli bi ga dovesti.

Ne zna se zasad kolika je ta ponuda, a odgovor iz Osijeka se uskoro očekuje.

Dinamo bi bio spreman Matkovića ostaviti u Osijeku do kraja sezone i onda ga priključiti momčadi u pripremama za novu sezonu.

