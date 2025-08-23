Dinamo stopostotan na vrhu s gol razlikom 10:0, eurogol Villara

U susretu četvrtog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Istru 1961 sa 3-0 upisavši i četvrtu pobjedu na startu prvenstva.

Za Belju je to bio već četvrti gol ove sezone, dok je Kulenović zabio jedan manje. Bila je to i četvrta pobjeda Dinama uz 10-0 razliku pogodaka.

Istra 1961 je izdržala samo pet minuta, a “Modri” su poveli zahvaljujući “poklonu” gostujućeg vratara Franka Kolića.

Filip Taraba mu je vratio loptu, Kolić se poskliznuo, što je iskoristio Beljo koji mu je ukrao mu loptu i pogodio za vodstvo. Beljo se do kraja poluvremena još dva puta mogao upisati među strijelce, odlično je pucao u 22 i 39. minuti, ali je Kolić oba puta odlično reagirao.

U 34. minuti sjajno je opalio i Josip Mišić, ali je gostujući vratar još jednom obranio. U 42. minuti goste je spasila greda. Nakon ubačaja iz kornera Dominguez je najviši u skoku, ali je pogodio okvir goa. U posljednjim trenucima prvog dijela udarac je okušao i Luka Stojković, no Kolić je ponovo bio spreman.

Dinamo je prvi zaprijetio i u nastavku. U 53. minuti Stojković je pucao iz slobodnog udarca sa 20-tak metara, ali je pogodio zid.

U 63. minuti Istra je imala kontru, ali je Lawal loše pucao. Jednako loše je završio udarac Lisice na suprotnoj strani u 66. minuti. Lisica je sve mogao riješti u 77. minuti nakon fantastične asistencije Mišića, međutim u situaciji u kojoj je mogao pucati odlučio se na dodavanje, što su gosti presjekli. Bila je to sasvim sigurno najbolja prilika Dinama u drugom dijelu.

Tri minute kasnije Dinamo je ipak zabio i drug gol. Villar je primio je loptu na 20 metara, riješio se igrača i onda strašnim udarcem lijevom nogom pogodio rašlje za 2-0. Bio je to prvijenac španjolskog veznjaka i Dinamu. Točku na “i” stavio je Kulenović pogodivši u 90. minuti treći gol na utakmici.

Modri su u četiri dvoboja zabili 10 pogodaka, a nisu primili niti jedan!

Dinamo vodi sa 12 bodova, Hajduk ima tri boda manje i susret manje, dok je Lokomotiva treća sa sedam bodova.