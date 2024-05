‘Dinamo i Rijeka imaju 50-50 šanse za naslov, ali domaćini će morati napasti’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Ovaj tjedan mogao bi biti jako važan za HNL. Postoji mogućnost da se nakon ovog kola, koje slijedi riješi dvojba tko će biti prvak te tko će ići u Europu uz Dinamo, Rijeku i Hajduk. Kandidati za naslov su Dinamo i Rijeka, koji nakon borbe za bodove još imaju Kup. S druge strane, četvrto mjesto koje vodi prema kvalifikacijama za Konferencijsku ligu love Osijek i Lokomotiva.

Branko Karačić je za Sport Klub najavio derbi na Rujevici. Osim toga, osvrnuo se na Dinamo i Rijeku vezano za Kup te na Osijek i Lokomotivu što se Europe tiče.

Ovaj vikend je derbi odluke te sezone između Rijeke i Dinama. Kako vam se čine obje momčadi uoči sraza, koji bi mogao odlučiti o naslovu prvaka?

“Izuzetno bitna utakmica u kojoj će se možda riješiti pitanje prvaka. Ako Dinamo pobijedi, onda je 99,9% prvak. Sigurno je da je veliki dio proljetnog dijela sezone Rijeka djelovala izuzetno dobro. Dinamo se polako diže i poraz Rijeke od Lokomotive mu je dao veliko samopouzdanje. Bit će vrlo teška i neizvjesna utakmica te Rijeka i Dinamo imaju izglede 50-50 da osvoje prvenstvo. Međutim, Rijeka je u nepovoljnoj situaciji jer će morati promijeniti plan igre i uz fantastičnu podršku Armade na potpuno rasprodanom stadionu pokušati doći do pobjede.

Jedino pobjeda vraća je u igru za prvaka. Dinamo uglavnom uvijek dominira u prvenstvu i polako se diže sa rezultatima. U slučaju pobjede prvenstvo je završeno i bit će prvak. Ako Rijeka slavi, još uvijek je u kombinacijama da osvoji prvenstvo.”

U prošlom kolu Dinamo je svladao Varaždin i zahvaljujući porazu Rijeke od Lokomotive prvi put u ovoj sezoni preuzeo poziciju lidera u poretku (uz to, ima bod prednosti). Kako vi gledate na taj zanimljiv podatak, ali i da su Riječani izgubili u prvenstvu nakon nešto više od dva mjeseca?

“Dinamo je imao velikih problema od prošlog ljeta. To se držalo još od velike fluktuacije trenera i još veće fluktuacije igračkog kadra. Da se ne vraćamo na upravu pa ovu ili onu skupštinu i sigurno je da smo ove godine očekivali kvalitetnije izvedbe u prvenstvu. Ako gledamo kompletno, do nekoliko kola prije kraja mislim da je razočarao. Međutim, došao je u situaciju da uz slabe partije i probleme osvoji prvenstvo.

Što se Rijeke tiče, ona je energetski na vrlo visokoj razini i sada se namjerila na Lokomotivu koja ima svoj način igre te koja je jako kvalitetna kao Rijeka u tranziciji te polukontri i kontri što je nedavno pokazala sa Rijekom. Rijeka je trebala pobjedu i vidimo da na neki način mora dominirati te da vrlo teško probija središnju i zadnju liniju. Velika opasnost za Rijeku protiv Dinama bit će prebacivanje težišta te promjena načina i stila igre. Mislim da će strpljenje i neka situacija donijeti sreću te zadovoljstvo Rijeci ili Dinamu tako da je sve moguće.”

Osim u HNL-u, Rijeka i Dinamo su u finalu Kupa tako da imamo još tri njihove utakmice do kraja ove sezone.

“To je lijep osjećaj jer tko izgubi, doći će u situaciju da ima popravni ispit i da mu se revanšira. Mislim da Rijeka ima realne šanse da barem nešto osvoji jer od tri utakmice dvije igra pred svojim navijačima. Za Rijeku ne bi bilo zgodno da ostane bez prvenstva i Kupa, a do prve utakmice Kupa i uzvrata ostalo je puno vremena. Do tada vjerojatno će se podići forma obje ekipe, iako Dinamo ima veće samopouzdanje i širi fond igrača. Rijeka je energetski na vrhunskoj razini, ali sigurno je da ćemo čekati kako će proći prva utakmica i tko će biti u kakvoj formi u tom trenutku.”

Što se Kupa tiče – zadnji naslov Rijeka je osvojila prije četiri, a Dinamo je bio osvajač prije tri godine. Tko će od njih dvoje doći na tron umjesto Hajduka, koji je osvajao u zadnje dvije sezone?

“To je teško reći jer mi znamo da prvak Hrvatske dobiva jako veliki novac od UEFA-e i to je prioritet svake momčadi u prvenstvu. Svaka momčad poput Rijeke, Dinama, Hajduka i Osijeka teži da podigne trofej pobjednika Kupa. Mislim da će kod svih igrača Rijeke i Dinama biti prisutni motiv te želja jer Kup ulazi u povijest kluba i nosi veliko zadovoljstvo na kraju sezone. Iako, teško je prognozirati tko je favorit i tko će osvojiti. Vrlo neizvjesno je u prvenstvu, ali i Kupu. Da se malo našalim: Jednoj ekipi prvenstvo, a drugoj Kup.”

Uz borbu za titulu prvaka i pobjednika Kupa, vodi se bitka za plasman u Europu. Kandidati su Osijek i Lokomotiva te oni također ovaj vikend igraju međusobno s tim da Osječani isto imaju bod više, a u prošlim nastupima oba sastava ostvarila su pobjede i time dobila na samopouzdanju.

“Kapa do poda Lokomotivi i njezinom načinu pružanja prilike mladim igračima bez obzira na rezultat, koji se ostvari na terenu. Rezultat su mladi igrači i forsiranje mladih igrača, koji prezentiraju klub. U puno prvenstvenih utakmica ekipa sa Kajzerice demonstrirala je jedan vrlo kvalitetan i živ nogomet sa puno energije te ima izvanrednu tranziciju, koja je njihov način igre. Ima dva iskusna igrača kao što su kapetan Marić i golman Čavlina te to može biti velika opasnost za Osijek. Bez obzira što je domaćin, Osijek se muči ove godine i mora gledati da ne smije izgubiti. Ako dobije, vjerujem da će otvoriti vrata za osvajanje četvrte pozicije. Vrlo neizvjesna utakmica te vrlo složena sa taktičke strane i za Zekića i za Čabraju. Osijek igra na svojoj prekrasnoj Opus Areni, ali Lokomotiva je puno puta pokazala da ima izvanrednu tranziciju.”

Zanimljivo, prethodna tri prvenstvena dvoboja između Osijeka i Lokomotive završila su neriješeno. Što mislite, hoće li tako biti u njihovom četvrtom susretu i ujedno posljednjem za ovu sezonu ili će netko doći do prve pobjede?

“Vjerujem da će netko doći do prve pobjede, ali teško je prognozirati tko će to biti. To može biti Osijek, koji igra doma i ima bod prednosti te je uz podršku svojih navijača u laganoj prednosti. Kao u slučaju borbe za naslov – ako Dinamo pobijedi, vjerujem da je prvak. Ako Osijek dobije, mislim da je siguran za četvrto mjesto. Lokomotiva je puno puta pokazala da zna biti vrlo nezgodna, čak boljim ekipama od Osijeka. Potpuno zasluženo dobila je Dinamo, Hajduk i nedavno Rijeku te neće biti veliko iznenađenje ako slavi u Osijeku. Iako, volio bih da je Osijek četvrti.”