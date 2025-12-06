Dalićev pomoćnik: Nesumnjivo je da će nas protivnici maksimalno respektirati

Engleska, Panama, Gana... Tim redoslijedom Hrvatska će igrati utakmice na SP 2026.
Ždrijeb svjetske smotre za iduće ljeto komentirao je i pomoćnik Zlatka Dalića, Dražen Ladić.
“Engleska je najsuperiornije završila kvalifikacije, bez primljenog gola, i ta činjenica pokazuje da ih treba maksimalno respektirati. Ali nama igra reprezentacija s otoka odgovara, iako novi engleski izbornik polako mijenja taj stil igre koji su Englezi gajili i rezultati u kvalifikacijama su im impresivni”, rekao je Ladić nakon ždrijeba za RTL pa dodao:
“Ali, ovo je SP, utakmica u skupini, gdje obje reprezentacije imaju priliku za popravak i uvjeren sam da su to dvije momčadi koje će proći skupinu.”
Nastavio je Dalićev pomoćnik u sličnom tonu…
“Hrvatska dolazi na SP kao osvajač dvije medalje sa zadnja dva SP-a i nesumnjivo će nas suparnici maksimalno respektirati. S druge strane, prijateljske će nam utakmice biti dobra priprema, a već sad smo u dobroj fazi, što smo pokazali kroz kvalifikacije. Bit će u šest mjeseci promjena u svim reprezentacijama, možda i ozljeda, to će diktirati prave pripreme”, kaže Ladić koji se osvrnuo na Ganu i Panamu:
“Gana nije baš najzgodniji protivnik, igraju brzo i čvrsto, ali mi uživamo veliki respekt u svijetu. Panama nam je za sada nepoznanica, ali u šest mjeseci ćemo napraviti dobar skauting i upoznati ih.”
Statistika ide u prilog Vatrenima jer kad god je Hrvatska prošla skupinu na SP-u, osvojila je medalju.
“Dosadašnja prvenstva pokazala su da nijedna utakmica nije laka. Dolazili smo u Rusiju ne baš s nekom reputacijom, kao autsajderi, pa smo igrali fantastično. I u Katru nismo djelovali igrom tako dobro, a opet smo napravili fenomenalan rezultat. Želimo i sad da se ljudi u Hrvatskoj vesele. Početak će pokazati ima li prostora za kalkulacije ili ne. Ne bismo trebali strepiti od ispadanja, imamo kvalitetnu reprezentaciju pa daj Bože da se tradicija nastavi”, zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!