Dalićev pomoćnik: Nesumnjivo je da će nas protivnici maksimalno respektirati

xxDamirxSkomrljx hrvatska_farski_otoci2-141125 via Guliver Image

Engleska, Panama, Gana... Tim redoslijedom Hrvatska će igrati utakmice na SP 2026.

Ždrijeb svjetske smotre za iduće ljeto komentirao je i pomoćnik Zlatka Dalića, Dražen Ladić.

“Engleska je najsuperiornije završila kvalifikacije, bez primljenog gola, i ta činjenica pokazuje da ih treba maksimalno respektirati. Ali nama igra reprezentacija s otoka odgovara, iako novi engleski izbornik polako mijenja taj stil igre koji su Englezi gajili i rezultati u kvalifikacijama su im impresivni”, rekao je Ladić nakon ždrijeba za RTL pa dodao:

“Ali, ovo je SP, utakmica u skupini, gdje obje reprezentacije imaju priliku za popravak i uvjeren sam da su to dvije momčadi koje će proći skupinu.”

Nastavio je Dalićev pomoćnik u sličnom tonu…

“Hrvatska dolazi na SP kao osvajač dvije medalje sa zadnja dva SP-a i nesumnjivo će nas suparnici maksimalno respektirati. S druge strane, prijateljske će nam utakmice biti dobra priprema, a već sad smo u dobroj fazi, što smo pokazali kroz kvalifikacije. Bit će u šest mjeseci promjena u svim reprezentacijama, možda i ozljeda, to će diktirati prave pripreme”, kaže Ladić koji se osvrnuo na Ganu i Panamu:

“Gana nije baš najzgodniji protivnik, igraju brzo i čvrsto, ali mi uživamo veliki respekt u svijetu. Panama nam je za sada nepoznanica, ali u šest mjeseci ćemo napraviti dobar skauting i upoznati ih.”

Statistika ide u prilog Vatrenima jer kad god je Hrvatska prošla skupinu na SP-u, osvojila je medalju.

“Dosadašnja prvenstva pokazala su da nijedna utakmica nije laka. Dolazili smo u Rusiju ne baš s nekom reputacijom, kao autsajderi, pa smo igrali fantastično. I u Katru nismo djelovali igrom tako dobro, a opet smo napravili fenomenalan rezultat. Želimo i sad da se ljudi u Hrvatskoj vesele. Početak će pokazati ima li prostora za kalkulacije ili ne. Ne bismo trebali strepiti od ispadanja, imamo kvalitetnu reprezentaciju pa daj Bože da se tradicija nastavi”, zaključio je.