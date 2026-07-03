Dalić: Što dalje nakon Svjetskog prvenstva? Pričat ćemo kasnije o tome

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Izbornik je podijelio prve dojmove nakon tragičnog poraza od Portugala.

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2 (0-0).

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Neposredno nakon utakmice, izjavu za medije dao je izbornik Zlatko Dalić:

“Nemam što reći, žao mi je da smo izgubili, pogotovo zbog drugog poluvremena u kojem smo bili bolji, stvarali šanse. Primili smo gol u nadoknadi, ali nemam što prigovoriti igračima. Borili su se i dali sve od sebe. Lopta nije htjela u gol, imali smo puno dobrih situacija, ali nismo uspjeli zabiti za 2:0. Čestitke Portugalu, teško je. Možda nismo zaslužili ispasti, bili smo al pari Portugalu. Što dalje nakon SP-a? Nemam komentara, pričat ćemo kasnije o tome.”